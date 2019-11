Københavns Politi efterforsker tirsdag aften et knivstikkeri ved Sommerstedsgade på Vesterbro.

En 53-årig polsk mand er blevet kørt på hospitalet i forbindelse med sagen.

Han er ifølge vagtchef Leif Hansen blevet stukket i ryggen. Hans tilstand er dog stabil.

En 33-årig - også polsk - mand er blevet anholdt på gerningsstedet.

Det er Københavns Politis opfattelse, at de to mænd er kollegaer i et firma i Sommerstedsgade, og at de havde skændtes, fordi den formodede gerningsmand var blevet fyret.

Skænderiet udviklede sig formentlig på grund afden 33-åriges massive alkoholindtag. I den forbindelse trak han en kniv og stak den 53-årige.

Den 53-årige blev dernæst kørt på hospitalet af sin chef.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet omkring klokken 19 og har siden afspærret et større område omkring gerningsstedet.

I forbindelse med efterforskningen er den formodede gerningsmand blevet bragt til undersøgelse på Retsmedicinsk Institut.

Københavns Politi arbejder fortsat på stedet i forsøget på at skabe sig et overblik over overfaldet.

For nuværende er det ifølge Leif Hansen politiets efterforskning for nuværende udfordret af sprogbarrierer. Derfor er politiet også i færd med at finde en tolk.

Den 33-årige er blevet sigtet for grov vold og vil formentlig blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag.