En mand er tirsdag blevet stukket med kniv på uddannelsstedet FGU i Kastrup.

»Vi er til stede på uddannelsstedet,« skriver Københavns Politi på X.

Offeret er kørt til behandling, og de nærmeste pårørende er underrettet.

FGU står for forbereredende grunduddannelse og er en såkaldt produktionsskole for elever, som ikke er parate til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Det er uvist, hvad der har ført til knivstikket, og hvem gerningsmanden er.

Nærpolitiet er til stede for at tale med forældre og have kontakt til personalet på skolen, oplyser Københavns Politi og bemærker, at man i øjeblikket ikke har yderligere oplysninger.

