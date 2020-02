En mand er natten til lørdag blevet stukket ned med en kniv på Nørrebro.

Manden er blevet behandlet og er uden for livsfare.

Det fortæller vagtchefen hos Københavns Politi til B.T.

Det var klokken 01:53, at politiet fik en anmeldelse om knivstikkeri ude foran nummer tre på Frederikssundsvej.

Et viskestykke med offerets blod fra gerningsstedet på Frederikssundsvej Vis mere Et viskestykke med offerets blod fra gerningsstedet på Frederikssundsvej

Politiet kom hurtigt ud på stedet, og en person er efterfølgende blevet anholdt for knivstikkeriet.

Anledningen til knivstikkeriet kan politiet ikke sige med sikkerhed, men de to mænd har muligvis kendt hinanden lidt perifert:

»Vi ved ikke med hundrede procent sikkerhed, hvad anledningen var til knivstikkeriet, de to personer har muligvis kendt hinanden i et eller andet omfang. Det er i hvert fald ikke banderelateret,« siger vagtchefen fra Københavns Politi.

Det er ikke mere end tre uger siden, at der sidst var knivstikkeri i København. 24. januar blev to drenge på 16 og 19 år stukket ned ved Københavns Hovedbanegård. De to drenge er dog også uden for livsfare.