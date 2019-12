En 36-årig mand er lørdag aften blevet stukket med en kniv ved letbane-stoppet i Lisbjerg i den nordlige del af Aarhus.

»Vi har haft en voldsepisode hvor en mand er stukket i ryggen med en kniv,« fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi, Peter Tholstrup.

Manden er ikke i livsfare.

»Han er kørt til behandling uden skader på lungen,« siger Peter Tholstrup.

Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen, men fortæller, at der er tale om en mand.

»Indtil videre har vi hentet videoovervågning, talt med vidner og ledt efter yderligere spor i området, hvor episoden fandt sted,« siger Peter Tholstrup.

Desuden var politiet nødt til at standse et letbane-tog i nogle minutter, da man havde mistanke om, at den mistænkte befandt sig i toget.

»Vi fandt ham ikke i toget, og det kunne køre videre,« siger vagtchefen.