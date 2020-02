En mand blev tirsdag formiddag stukket med kniv i Nørresundby nord for Aalborg.

Det oplyser vagtchefen fra Nordjyllands Politi til Nordjyske.

Anmeldelsen kom kort før klokken halv ti tirsdag formiddag.

Politiet rykkede talstærkt ud til Thuresensvej i den nordjyske by, men det er stadig sparsomt med oplysninger i sagen.

Foto: Jean Nonboe/Dansk Pressefoto

»Jeg kan bekræfte, at en mand er blevet stukket med kniv, og at han er uden for livsfare,« siger vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi til TV2 Nordjylland.

Der er på nuværende tidspunkt hverken oplysninger om motiv eller gerningsmand.

