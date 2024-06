En mand i 40'erne, som er i kritisk tilstand, er blevet stukket med kniv i Odense. Jævnaldrende mand anholdt.

En mand i 40'erne er søndag eftermiddag i kritisk tilstand efter at være blevet stukket med kniv på Violvej i det nordøstlige Odense.

Det fortæller Peter Vestergaard, vagtchef hos Fyns Politi.

En anden mand i 40'erne er anholdt.

Den tilskadekomne person er blevet kørt på hospitalet.

Vagtchefen har for nuværende ingen kommentarer til årsagen til knivstikkeriet.

Allan Lemming, indsatsleder hos Fyns Politi, siger til TV 2 Fyn, at en person er blevet stukket i maven.

Hændelsen opstod angiveligt på grund af uenigheder mellem parterne, lyder det videre.

Billeder fra stedet viser ifølge mediet, at en person er blevet iført en dna-dragt, som bruges til at bevare tekniske spor.

Han blev efterfølgende kørt væk af politiet.

Peter Vestergaard vil ikke gisne om, i hvor lang tid ordensmagten vil arbejde i området, der er blevet afspærret.

Fyns Politi skriver i et opslag på X, at der ikke er noget, der tyder på, at hændelsen er banderelateret.

Politikredsen har ikke yderligere at tilføje.

/ritzau/