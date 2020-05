En 41-årig mand er fredag aften blevet stukket i maven med en kniv, og Fyns Politi har indledt jagten på gerningsmanden, der flygtede fra stedet med det samme.

Knivstikkeriet fandt sted på Femkanten i Odense. Her har gerningsmanden, hvis identitet altså er ukendt, gentagende gange ringet på den 41-årige mands dørklokke.

Vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holck Nielsen, kalder dørklokke-ringeriet for en »form for chikane.«

De to involverede parter kender ikke hinanden.

Da den forurettede åbner sin dør for gerningsmanden, har de to stået og talt lidt sammen, da gerningsmanden pludselig stak en kniv i maven på den 41-årige.

Herefter er gerningsmanden stukket af fra stedet.

Af uvisse årsager modtog Fyns Politi først anmeldelsen af hændelsen en halv time, efter at knivstikket havde fundet sted.

Vagtchefen oplyser, at man er ved at efterforske sagen og leder efter gerningsmanden med hunde, mens også områdetsvideoovervågning bliver tjekket.

Desuden oplyser Fyns Politi, at noget tyder på, at knivstikket er sket »spontant« og altså ikke var planlagt. Fyns Politi betragter ikke hændelsen som et drabsforsøg.

Den 41-årige mand er ikke i livsfare, og hans tilstand er stabil.

Gerningsmanden er, ifølge Fyns Politi, en mand på omkring 20 år.

Han er cirka 165 cm. høj og var iført en mørk jakke.