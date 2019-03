Fredag aften har der været et knivstikkeri i Herlev vest for København.

Først på aftenen er en mand i begyndelsen af 30'erne blevet stukket med kniv foran en netcafé tæt ved Herlev Hovedgade 123.

»Der har været en eller anden episode mellem to mænd, der er endt med, at den ene er blevet stukket i ballen af den anden,« siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Peter Grønbek, til B.T.

Offeret er ikke blevet alvorligt kvæstet ved knivstikkeriet, som politiet fik melding om klokken 18.36.

Han er kørt på sygehuset, og politiet har derfor endnu ikke kunnet afhøre ham, tilføjer vagtchefen.

Der er talrige eksmepler på, at bandemedlemmer står bag knivstik i ballen - men det er endnu for tidligt at sige, om det et tilfældet her.

For med hensyn til gerningsmanden er politiet på bar bund.

»Vi har ikke umiddelbart nogle vidner, og vi har heller ikke på nuværende tidspunkt noget, der kan stykkes sammen til et signalement,« siger vagtchef Peter Grønbek.

Københavns Vestegns Politi hører derfor meget gerne fra borgere, der har været omkring Herlev Hovedgade fredag aften ved 18-tiden. Politiet kan kontaktes via telefon 114.