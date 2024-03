En mand er i forbindelse med drikkelag blevet stukket med kniv i Nørresundby. Uvist hvad der er foregået.

Tre personers drikkelag på et værelse på Bakkevej i Nørresundby udviklede sig onsdag dramatisk.

En yngre mand endte med at blive stukket med kniv, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Pludselig udviklede tingene sig, og en af personerne bliver stukket med kniv. Det er kritisk, men manden er ved fuld bevidsthed, da vi ankommer til stedet, og ambulancen kører ham på hospitalet, hvor han lige nu bliver tilset og behandlet, siger vagtchef Ole Buus i pressemeddelelsen.

Alderen på manden, der blev stukket, oplyses ikke. Politiet er nu ved at undersøge de nærmere omstændigheder.

- Vi er hurtigt på stedet og får sikret gerningsvåbnet, ligesom vi påbegynder diverse efterforskningsskridt ude på gerningsstedet, siger Ole Buus.

- Det er endnu for tidligt at sige, hvad der præcist er foregået, men vi har taget de to øvrige personer med på politigården, hvor de bliver afhørt til sagen. Vi kan endnu ikke udtale os om, hvorvidt der er rejst sigtelse mod nogen.

/ritzau/