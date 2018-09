Østjyllands Politi rykkede mandag aften ud til Silkeborgvej i Aarhus-bydelen Åbyhøh, hvor en mand blev stukket ned og bevidst påkørt. Tre mænd er nu anholdt i sagen.

Politiet oplyste i første omgang, at man 18.44 rykkede ud til en 'hændelse', der involererede flere personer og biler. Kort før klokken 21 tilføjede politiet, at der er tale om et knivstikkeri.

Offeret, en 34-årig mand, blev stukket med kniv i sin ene balle, ligesom hans bil blev påkørt af en anden bil. Formentlig med vilje.

Østjyllands Politi formoder, at knivstikkeriet og påkørlsen er sket i forbindelse med en uoverestemmelse mellem en større gruppe personer.

Sent mandag aften oplyser politiet i en pressemeddelelse, at tre mænd er anholdt, idet de formodes at have været involteret i knivstikkeriet og påkørslen.

Det er politiets formodning, at der har været flere personer involveret i episoden på Silkeborgvej, og overfaldet efterforskes derfor fortsat.

»Vi arbejder på højtryk for at danne os et overblik over, hvad der er sket, hvem der har været involveret, og om det eventuelt er banderelateret. Vi tager episoden meget alvorligt, særligt fordi den er sket midt på en offentlig vej, hvor nogle borgere helt uforvarende er kommet til skade,« siger vicepolitiinspektør Lennart Glerup.

Politiet hører fortsat meget gerne fra personer, der har været i området på gerningstidspunktet. Man formoder, at der har været en del mennesker, da Silkeborgvej er en af Aarhus' hovedfærdselsårer.

Da den 34-åriges bil blev ramt, røg den over i en bil, hvor en 57-årig og en 64-årig mand sad. De pådrog sig skader på ryg og håndled ved sammenstødet. De to mænd har efter alt at dømme intet med opgøret mellem den større gruppe personer at gøre, oplyser politiet.

Knivstikkeriet er det andet i Aarhus mandag. Klokken 15.09 rykkede politiet ud til en lejlighed i Hasselager, hvor en mand blev fundet livløs og blødende - ramt af knivstik. En mand er anholdt i den sag.