En 38-årig kvinde er nu sigtet for at have dræbt en mand onsdag aften.

Onsdag 22.15 fik politiet en anmeldelse om, at en 41-årig mand var kommet alvorligt til skade i en lejlighed på Bredgade i Karise.

Det viste sig, at manden var blevet stukket med en kniv, og skaden medførte, at manden afgik ved døden.

Fem personer blev anholdt i lejligheden, hvor den 41-årige mand blev stukket ned.

En af dem var den 38-årige kvinde, der nu er sigtet for drab.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har siden natten til torsdag været til stede i dette hus i Karise.

