En 24-årig mand er onsdag aften blevet stukket i låret i bydelen Vejgaard i Aalborg.

Det oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

»Klokken 20.00 modtager vi en anmeldelse om, at en person er stukket i låret. Vi er ved at finde et gerningssted, for offeret er ikke vanvittig meddelssom,« siger vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi og tilføjer, at der er tale om en 24-årig mand.

Knivstikkeriet fandt ifølge Nordjyske.dk sted nær krydset Riishøjsvej/Hadsundvej og foran et pizzeria, og politiet arbejder lige nu på stedet.

»Der er formentlig tale om to gerningsmænd,« fortæller Bruno Brix, inden han tilføjer:

»Men vi hører gerne fra vidner, som har været i området omkring klokken 20.00.«

Har du set noget, kan du kontakte politiet på 1-1-4.

