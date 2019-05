En uoverensstemmelse mellem to familier endte i et knivstikkeri, da de to parter søndag eftermiddag mødtes i Brøndby.

»Vi får en melding klokken 14.41 om et knivstikkeri Tybjergparken,« siger Jens Møller, der er vagtchef hos Vestegnens Politi.

»Da vi kommer derud, kan vi konstatere, at en 31-årig mand er blevet stukket i halsen med en kniv.«

Politiet arbejder ud fra, at overfaldet er sket i forbindelse med familiestridigheder.

De to parter med flere familiemedlemmer på hver side mødtes søndag i Tybjergparken, hvor der opstod nogle 'uoverensstemmelser'.

Offeret, som er stukket i halsen, er uden for livsfare, og gerningsmanden er endnu ikke fanget, oplyser vagtchefen.

Politiet har dog en formodning om, hvor de skal lede, hvorfor de ikke vil komme med flere detaljer eller et signalement.

Vestegnens Politi efterforsker stadig overfaldet, hvorfor der forsat er afspærringer og betjente i området.