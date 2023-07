Deltagerne på årets Vig Festival har intet at frygte.

Det knivstikkeri, der torsdag skabte opstandelse på festivalen, ser ud til at bunde i en kontrovers mellem to mænd.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Torsdag aften blev en 25-årig mand stukket med kniv i brystet.

Knivstikkeriet fandt sted på Vig Festival, som i øjeblikket afholdes i Odsherred på Sjælland.

Kort efter anholdt politiet en blot 19-årig mand, som politiet mistænker for at have ført kniven.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Asger Bechstrøm, til B.T.

Offeret var en overgang i kritisk tilstand og blev fløjet med helikopter til Rigshospitalet i København.

Herfra lyder seneste melding, at han nu er stabil.

Politiet er endnu ikke helt sikre på, hvad der førte til overfaldet, men arbejder ud fra en teori om, at der er tale om et internt opgør mellem de to mænd.

»Vi er ret sikre på, at der har været en form for konflikt mellem de to, så de øvrige festivalgæster behøver ikke frygte, at der går en knivmand rundt,« siger Asger Bechstrøm.

Bortset fra det ønsker han ikke at komme nærmere ind på, hvad der kan tænkes at ligge bag opgøret.

Knivstikkeret fandt sted kort før klokken 22.30 på festivalens campingområde.