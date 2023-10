Politiet er onsdag aften til stede på Saltværksvej i København, hvor en mand er blevet stukket ned.

Manden er ramt i balden og er kommet på hospitalet for at blive syet, oplyser vagtchef Dyre Sønnicksen, der ikke kan sige yderligere om, hvad der er gået forud for hændelsen.

En hundepatrulje er i øjeblikket ved at afsøge området på Amager for spor. Samtidig skal politiet afhøre vidner.

Gerningsmanden er ikke fundet.

Vagtchefen kan endnu ikke oplyse, om hændelsen er banderelateret, men intet tyder på det, siger han.

Politiet fik anmeldelsen klokken 19.59.

B.T. følger sagen …