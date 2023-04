Lyt til artiklen

»Jeg står i badet med ryggen til, mens hun siger, at jeg har en bums på halsen. Jeg mærker efter, men kan ikke finde noget. Så råber hun: 'der!'«

Få sekunder efter får han stukket en kniv i halsen.

Sådan forklarer en mand tirsdag fra vidneskranken i Retten i Lyngby om en forårsdag sidste år. I samme retssal sidder hans 57-årige ekshustru på anklagebænken. Tiltalt for drabsforsøg mod manden og flere tilfælde af databedrageri, hvor hun ifølge sagens anklageskrift har optaget flere lån i hans navn.

Selv nægter hun sig skyldig.

Inden manden angiveligt fik afbrudt sit bad på voldsom vis, stod kvinden og talte om »alt mellem himmel og jord«, indtil hun påpegede bumsen, forklarer manden.

»Så jager hun en hobbykniv i halsen på mig. Det var, som om hun prøvede at skubbe den igennem. Til at starte med var jeg sikker på, at det var hendes negl,« forklarer manden.

Men det var det ifølge politiet ikke. Derimod var det en orange hobbykniv, der få dage forinden var forsvundet fra den værktøjskasse, manden til dagligt brugte i sin VVS-virksomhed.

Ifølge sagens anklageskrift blev manden stukket i halsen, i bugen og på kinden af sin ekshustru på eksparrets badeværelse 3. marts sidste år. Kort efter blev kvinden fundet af politiet ved en mark kort derfra. Hun havde selv flere snit på kroppen.

»Jeg tror, hun var psykotisk. Syg. Jeg har aldrig oplevet hende sådan før,« forklarer manden om kvinden på anklagebænken.

En kvinde, han nåede at være gift med i 27 år, før det altså angiveligt gik galt sidste år.

Ifølge kvindens forklaring tirsdag formiddag havde hun ingen intentioner om at tage livet af sin mand. Hun ville derimod ende sit eget.

Det skyldtes ifølge kvinden et svært ægteskab presset af skænderier, økonomi og ikke mindst en rolle, hvor hun »sørgede for alt« og »pleasede sin temperamentsfulde mand.«

Det fik hende således til at stikke sig selv med en skarp saks flere steder på kroppen.

Kort forinden havde hun stået i gangen i parrets hjem med den orange hobbykniv i hånden.

»Jeg husker, at jeg står i gangen med en hobbykniv i hånden. Det næste øjeblik vågner jeg med ham (manden, red.) oven på mig. Jeg har stadigvæk kniven i hånden,« forklarede kvinden fra anklagebænken og brød sammen.

»Jeg husker ikke, hvad der skete.«

Men det gør manden derimod. I retten fortæller han, at han låste sin ekshustru inde på et værelse i huset, mens han ringede efter hjælp.

»Jeg låste alle dørene i huset og tjekkede, om hun havde taget nogen køkkenknive. Jeg var bange for, at hun ville stikke mig, mens jeg ringede efter alarmcentralen. Så var jeg færdig,« forklarer manden.

Det skete dog ikke. Derimod havde hans ekshustru ifølge manden taget flugten ud ad vinduet på værelset og løbet væk for at tage sit eget liv.

En forklaring, kvinden selv kunne bekræfte under hendes forklaring.

»Jeg ville bare gerne dø,« forklarede den 57-årige kvinde.

Tirsdag er dag et ud af de to retsdage, der er sat af til sagen.

B.T. følger sagen.