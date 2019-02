Sjælden sag om regelmæssige voldtægter, knytnæveslag og spark udløser seks års fængsel ved Retten i Glostrup.

Seks års fængsel for næsten fem års mishandling og talrige voldtægter.

En ung mand - Rehman Majeed - skal i fængsel, efter at han fredag ved Retten i Glostrup er fundet skyldig i vold og seksuelle overgreb begået mod hans hustru.

Forbrydelserne fandt sted fra sommeren 2013 til februar 2018, hvor offeret stak af fra sit hjem og opsøgte politiet på politigården i Albertslund.

Kvinden er i dag 28 år. Hun kommer fra Pakistan og har ikke opholdstilladelse i Danmark. Parret har været gift siden 2011. Kvinden fik siden turistvisum i Sverige og har opholdt sig ulovligt i Danmark siden 2013.

Fra 2013 til 2018 udnyttede den nu 26-årige Rehman Majeed ifølge dommen sin overlegne stilling i forhold til sin hustru, som på grund af sin status som illegal indvandrer var fuldstændigt afhængig af ham og hans familie.

Han slog hende, hvis hun ikke ville have oral- eller analsex med ham, og derfor lod hun regelmæssigt den slags ske mod sin vilje.

Hun blev også regelmæssigt tvunget til samleje med ham.

- Når hun herefter ind imellem alligevel sagde nej til sex, blev hun sparket i maven og slået, som om hun var et dyr. Hun blev også revet i håret, sagde retsformand Anne Ersbøll tidligere under skyldkendelsen.

Volden gav kvinden blå mærker på kroppen, hævede, blå øjne og blod i urinen.

Anklager Morten Frederiksen havde forud for dommen krævet otte års ubetinget fængsel til manden. Alligevel er han "meget tilfreds" med udfaldet.

- Denne type sager er sjældne, og kvinder som offeret i denne sag skal gøre sig grundige overvejelser, før de går til politiet. Hun står i en ubeskriveligt svær situation nu, siger Morten Frederiksen.

Fordi kvinden opholder sig ulovligt i Danmark er det nu usikkert, om hun bliver sendt tilbage til Pakistan. Hendes familie bor i Pakistan, men har brudt kontakten til hende, efter at hun har forladt sin mand.

Samtidig er hun nødt til at opholde sig på en hemmelig adresse i Danmark for sin egen sikkerheds skyld, har anklageren forklaret.

Forsvarer Helle Kaad Iversen mente ikke, at det ville være rimeligt at straffe hendes klient med mere end fem års fængsel og fortæller, at den dømte har valgt at anke dommen til frifindelse.

- Bevisgrundlaget er meget tyndt, og jeg mener, at der er mange forhold, som retten ikke har forholdt sig til, siger hun.

Der er ikke nogen objektive eller lægelige beviser for de anklager, som den 28-årige kvinde har rettet mod sin tidligere mand. Det er derfor kvindens ord, der ligger til grund for sagens afgørelse.

Foruden vold og voldtægt har Rehman Majeed også været tiltalt for at have underkastet kvinden ekstrem social kontrol.

På et tidspunkt i sagens forløb - inden dommen - har anklagemyndigheden dog valgt at fjerne denne passage i anklageskriftet, da den viste sig at være for svær at bevise.

Det oplyser anklager Morten Frederiksen umiddelbart efter domfældelsen.

/ritzau/