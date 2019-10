En 50-årig mand blev torsdag aften stoppet og anholdt i den vestfynske by Middelfart.

Det skyldtes, at manden førte en personbil i påvirket tilstand.

Voldsomt påvirket endda.

I døgnrapporten oplyser Fyns Politi nærmere, at manden blev testet med en promille på intet mindre end 1,94, da han pustede i alkometeret på stedet.

»Det er en promille, som en normal person, der ikke drikker dagligt, aldrig ville kunne nå op på ved en julefrokost. Her kan man formentlig kun nå en promille på omkring 1,20,« siger vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bentsen til B.T.

Den 50-årige mand blev mødt af politiet på Stationsvej i Middelfart klokken 19.30.

Efter han havde pustet i alkometeret, måtte han lade bilen stå, da turen gik til politistationen.

Her skulle manden afgive en blodprøve for at fastslå den endelige promille.

»Den fra alkometeret er kun vejledende, så den kan både have været højere eller lavere, da blodprøven blev taget,« siger vagtchefen.

Han fortæller, at han ikke kan oplyse yderligere om de nærmere omstændigheder, der gjorde, at manden blev standset af politiet.

For at give en indikation på, hvor voldsom en promille 1,94 er, så er følgende, hvad sundhed.dk skriver om en promille i den størrelsesorden:

'1,5-2,9: Svære problemer med at styre balance og bevægelser. Kan komme i hypnotisk tilstand. Nedsat hukommelse, generel bedøvelse og begyndende risiko for bevidstløshed.'