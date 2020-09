Lørdag aften stjal en 33-årig mand en gummiged og kørte sig en tur i Herning.

Men det var kun begyndelsen på det, politiet kalder en sag, der har været 'noget ud over det sædvanlige'.

Køreturen i gummigeden fik en brat ende, da manden kørte ind i to parkerede biler. Dermed var han dog slet ikke færdig med at forbryde sig mod lovens bogstav, skriver TV Midtvest.

Efter påkørslerne fandt den 33-årige vej til varmestuen på Bethaniagade – og gik til angreb på en anden borger.

Den 33-årige brugte af endnu uvisse årsager peberspray mod den anden person.

Det fik andre tilæstedeværende til at ringe til politiet, men da betjentene ankom, forsøgte den 33-årige at stikke af.

Han blev dog fanget og anholdt klokken 20:23.

»Den her sag har været noget ud over det sædvanlige, og vi ser egentlig frem til at høre mandens egen forklaring på, hvad der er sket og ikke mindst hvorfor,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Allan Riis, til TV Midtvest.

Manden var nemlig så spirituspåvirket på anholdelsestidspunktet, at det var umuligt at afhøre ham.

Han fik derfor lov til at overnatte i arresten.

Midt- og Vestjyllands Politi vil få en jurist til at kigge på, hvad der vil være en passende straf til den 33-årige.