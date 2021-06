Mandag eftermiddag klokken 13.27 standsede betjente fra Nordsjællands Politi en bilist i Hornbæk og bad ham om et 'pust'.

Det viste sig, at manden havde kørt med en skyhøj promille.

De to alkometertest på stedet viste en promille på over 3,5.

Det skriver Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.

Ifølge Sundhed.dk svarer mandens promille til en så voldsom alkoholpåvirkning, at det som tommelfingerregel vil føre til 'tiltagende bedøvelse, bevidstløshed, koma', om end der er store individuelle forskelle.

Den stærkt berusede 56-årige mand fra Nivå – som blev standset på Hornbækvej – blev efterfølgende kørt på hospitalet, hvor en blodprøve skal fastlægge hans nøjagtige promille.

Uanset hvad, må spritbilisten nok indstille sig på, at sagen får konsekvenser. Alvorlige konsekvenser.

Manden fik prompte inddraget sit kørekort og beslaglagt sin bil med henblik på senere konfiskation, skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Hvis blodprøven bekræfter den promille, som alkometertestene viste, koster det en ubetinget frakendelse af kørerkortet i mindst tre år.

Men ikke nok med det.

»Hvis ens promille over 2,0 så får man 20 dages betinget fængsel og en bøde, som svarer til din netto månedsløn,« skriver Kørekortsportalen.

Man skal også gennemføre et alkohol- og trafikkursus for egen regning.

Spirituskørsel med en promille over 2,00 karakteriseres også som 'vanvidskørsel' og vil føre til en beslaglæggelse af køretøjet.

Ifølge Sundhed.dk er der 50 procent risiko for at dø, hvis man har en promille på over 4,00.