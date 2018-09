Overværede du ulykken eller kender du de involverede? Så vil B.T. meget gerne i kontakt med dig. Skriv til os på Facebook, send en mail til 1929@bt.dk eller send en sms til 1929.

En 26-årig mand blev lørdag morgen dræbt i en frygtelig tragisk motorvejsulykke på Amagermotorvejen ved Avedøre. Politiet efterlyste efterfølgende en flugtbilist, som endte med at få indflydelse på den række af uheldige begivenheder, som førte til dødsulykken. Han er blevet fanget, hvilket du kan læse om her.

»Det er en meget kompliceret ulykke, som desværre fik dødelig udgang,« siger vagtchef fra Københavns Vestegns Politi, Peter Grønbek.

Det starter med, at politiet får en anmeldelse om et solouheld på Amagermotorvejen klokken 05.02 lørdag morgen.

»Den forulykkede bil holder på vejbanen lige efter et sving på Amagermotorvejen. En anden bilist stopper i nødsporet for at hjælpe føreren af den forulykkede bil, men i stedet får bilisten sin Toyota Carina stjålet af personen, der var kørt galt.«

Derefter står føreren, som blot ville hjælpe på motorvejen, og kan ikke komme væk. Det får en anden bilist til at standse i nødsporet for at hjælpe til.

Og derefter sker det dybt tragiske.

»To andre biler kommer kørende ad Amagermotorvejen, og i et forsøg på at undvige den forulykkede bil - der stadig holder på vejbanen - kommer en af dem ind i nødsporet. Her rammer bilen den parkerede bil og skubber den ind i den 26-årige mand, der befinder sig på vejbanen i nødsporet,« siger Peter Grønbek.

»Han dør af sine kvæstelser,« fortsætter vagtchefen.

Den afdøde var passager i den bil, der standsede i nødsporet for at komme bilisten, der havde fået stjålet sin bil til undsætning.

En anden person blev kørt til skadestuen efter ulykken, men kom ikke alvorligt til skade.

Først tre timer efter det første uheld kunne politiet melde alle spor åbne igen på ulykkesstedet.

Køge Bugt Motorvejen er nu atter åbnet i alle vognbaner. Vagtchefen. #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) September 1, 2018

Nu efterlyser politiet føreren af den første bil, som forulykkede.

»Han vil som minimum blive sigtet for at have stjålet en bil. Vi ved endnu ikke, hvem han er, men vil meget gerne i kontakt med ham,« siger Peter Grønbek.

»Vi efterlyser også den stjålne bil. Det drejer sig om en bordeauxrød Toyota Carina med registreringsnummer UK 42 514.«

Overværede du ulykken eller kender du de involverede? Så vil B.T. meget gerne i kontakt med dig. Skriv til os på Facebook, send en mail til 1929@bt.dk eller send en sms til 1929.

Mens der var lukket på strækningen blev trafikken ledt fra til Motorring 3 i retning mod Helsingør.

Politiet er i gang med at underrette de pårørende til den dræbte 26-årige mand.

Hvis du har set den efterlyste bil eller har andre oplysninger i sagen, som kan hjælpe politiet med at finde frem til flugtbilisten, skal du ringe til Københavns Vestegns Politi på telefon 114.