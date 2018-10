Mere end 1.000 opkald - om dagen.

Så mange gange har en mand fra Holbæk ringet til sin ekskæreste. Det skriver Sjællandske.

Dermed brød han igen og igen det polititilhold, der forbød ham at tage kontakt til kvinden.

Alene i løbet af maj, juni og juli måned ringede den 39-årige til kvinden 18.036 gange, erkendte han torsdag i Retten i Holbæk.

Manden står tiltalt for 61 forhold. De fleste af dem handler om, at han har overtrådt loven om tilhold, men han er også tiltalt for hærværk og trusler mod både kvinden og hendes familie.

I retten erkendte manden at have foretaget de mange opkald. Ligesom han erkendte at have begået hærværk.

Truslerne om vold afviste han derimod. I retten forklarede han, at eks-kæresten skyldte ham penge, hvilket hun benægtede.

Det er uvist, hvornår der falder dom i sagen.