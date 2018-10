Den 21. oktober sidste år gik en 20-årig mand ind i købmanden Finn Degn Ovesens butik i Suldrup i Nordjylland. Helt uden varsel stak han den 55-årige købmand flere gange med en kniv, så han senere døde af sine kvæstelser.

Men nu viser det sig, at det umotiverede knivdrab skete bare otte dage efter, at drabsmandens tre år ældre storebror blev dømt for et lignende knivdrab i Aalborg. Det skriver TV2 Nord.

Storebroren fik sin dom for et voldsomt knivstikkeri i Aalborg i 2016, hvor han stak sit offer mere end 60 gange med flere forskellige knive. Han blev idømt forvaring på sikringsanstalten i Slagelse.

TV2 Nord forklarer, at både politiet og opholdsstedet Gården i Fjerritslev, hvor den 20-årige mand boede, kendte til, at den unge mand havde en jævnaldrene bror, der også var drabsmand.

Det var her ved højlys dag en lørdag eftermiddag i oktober 2017, at den 55-årige købmand blev stukket ned med kniv i sin butik i Suldrup, syd for Aalborg. Foto: Rasmus Skaftved Vis mere Det var her ved højlys dag en lørdag eftermiddag i oktober 2017, at den 55-årige købmand blev stukket ned med kniv i sin butik i Suldrup, syd for Aalborg. Foto: Rasmus Skaftved

Men det vidste Psykiatrien i Nordjylland ikke, selvom den 20-årige mand kortvarigt var indlagt på en af deres institutioner inden drabet på Finn Degn Ovesen.

Bare fire dage før købmanden blev stukket ned, fik den 20-årige drabsmand lov til at forlade Nordjyllands Psykiatrisk Sygehus, da de ikke mente, at han udgjorde nogen fare.

Opholdsstedet Gården havde ellers advaret om, at den unge mand var farlig, men ifølge sygehuset kunne de ikke tilbageholde manden med tvang, medmindre at der var tale om såkaldte skærpende omstændigheder, og det mente psykiatrien altså ikke, at der var.

Købmanden Finn Degn Ovesens enke, Lene Ovesen, mener, at netop oplysningen om, at den 20-åriges storebror netop var dømt for et bestialsk knivdrab, burde have indgået i vurderingen af den 20-årige, da han blev indlagt på det psykistriske sygehus kort før drabet.

»De har jo ikke undersøgt ham godt nok. I forbindelse med retssagen er han blevet mentalundersøgt og erklæret psykisk syg, og det skulle de jo være gået i dybden med, da han blev indlagt, så de kunne have undersøgt, hvor syg han var, inden de lukkede ham ud,« siger Lone Ovesen til TV2 Nord.

Købmanden Finn Degn Ovesen lå i koma i fjorten dage, før han den 3. november sidste år døde af sine kvæstelser.

Den nu 21-årige drabsmand får dom i sagen på onsdag.

Både drabsmanden og hans tre år ældre bror er først blevet erklæret sindsyge efter drabene blev begået.