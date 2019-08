Mick Keller var i Korsør på det tidspunkt, hvor Emilie Meng forsvandt. To gange ringede han til politiet, men er først blevet afhørt tre år efter.

Det skriver TV2, der bringer et interview med Mick Keller i forbindelse med dokumentaren 'Hvor er politiet?' der bliver sendt på torsdag.

Emilie Meng forsvandt ankom med til Korsør 10. juli klokken 03:53. Hun var sammen med to veninder og en ven.

Mick Keller bor i Slagelse.

Veninderne og vennen valgte at tage en taxa, mens Emilie Meng valgte at gå de små fire kilometer til sit hjem i den anden ende af Korsør. Siden er hun ikke set i live.

Mick Keller ankom ifølge TV2 til Korsør et minut før, at Emilie Meng ankom til stationen. Han kørte derefter rundt i byen og passerede veje, som Emilie Meng måske kunne have gået hjem.

På et tidspunkt befandt han sig nogle hundrede meter fra stationen. Derfor ringede til politiet, da han hørte om hendes forsvinden.

»Jeg sagde, jeg havde været i området i løbet af natten. Jeg var af den klare overbevisning, at jeg måske kunne have set noget, der kunne bidrage til efterforskningen,« siger han.

Men politiet har først afhørt ham, efter TV2 rettede henvendelse.

Mick Keller oplyser til B.T., at han ikke så Emilie Meng den nat. Han erindrer heller ikke have set den hvide Hynudai i30, som politiet regner for et vigtigt spor i sagen.

Men det er hans håb, at han med sin forklaring kan hjælpe politiet til at danne et billede af, hvem der var hvor i Korsør den nat.

Maibritt Storm-Thygesen, der er bistandsadvokat for familien, er rystet over, at Mick Keller ikke er blevet afhørt noget før.

Overvågningsbillede fra Slagelse Station, der viser 17-årige Emilie.

»Det bliver jeg da rystet over at høre. Hvis en mand har været på det sted klokken fire om morgenen, hvor der ikke er mange, der er, så er det vigtigt,« siger Mai-Britt Storm Thygesen.

Mick Keller ønsker ikke at uddybe, hvad han har sagt til politiet under afhøringen. Det skyldes hensyn til efterforskningen.

Efter at have været forsvundet i 168 dage blev Emilie Meng fundet død i en sø ved Regnemarks Bakke 65 kilometer fra Korsør. Gerningsmanden er aldrig blevet pågrebet.

