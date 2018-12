En stribe kvinder har i de seneste dage været udsat for krænkende møder med en mand i Esbjerg. Politiet har fået flere anmeldelser det seneste døgn.

Historien udspiller sig på samme måde hver gang: Uanset om kvinderne kommer gående, løbende eller cyklende, følger en mand efter dem på en grå herrecykel. Han cykler helt tæt på og giver dem et klap i numsen – og så cykler han hurtigt sin vej igen.

I løbet af december har flere kvinder i Esbjerg oplevet, at en mand har taget dem på bagdelen, mens de færdedes i midtbyen.

Syd- og Sønderjyllands Politi har mistanke om, at der er tale om samme gerningsmand i alle tilfælde.

Efter politiet lørdag offentliggjorde et signalement af gerningsmanden, har endnu flere kvinder anmeldt episoder, hvor de er blevet befamlet, og politiet tager derfor sagen meget alvorligt.

»Kvinderne, som har oplevet at blive gramset på, har været bekymrede og følt sig krænkede,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ivan Gohr Jensen til TV SYD.

Numsegramseriet fra den cyklende seriekrænker fremkalder væmmelse på gågaden i Esbjerg.

»Jeg synes, det er forfærdeligt, at man ikke kan gå i fred uden at blive gramset på,« siger Anne Pedersen til TV SYD.

Jessica Poulsen er enig:

»Det er ikke rart at befinde sig i Esbjerg, når sådan nogle ting foregår,« siger hun.

Syd- og Sønderjyllands Politi understreger, at man gør alt, hvad man kan for at fange gerningsmanden.

»Vi kører intensiv patruljering ud fra signalementet, så vi kan fange ham, og alle kvinder trygt kan færdes i Esbjerg midtby,« oplyser vagtchefen.