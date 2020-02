Vigtigheden af at være varsom, når man handler på nettet, blev torsdag understreget, da en mand blev dømt for 114 bedragerisager til et samlet beløb på knap en halv million kroner.

Her kom det frem, hvordan en 34-årig mand fra Aarhus havde snydt og bedraget uvidende personer via portaler som Den Blå Avis og Boligportalen.

Manden blev anholdt i oktober sidste år, hvor efterforskere ved Østjyllands Politi havde fundet frem til 91 tilfælde af bedrageri, som han var mistænkt for at stå bag.

Mistanken var nok til at få ham varetægtsfængslet - og siden er bedragerisagernes antal vokset til 114, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I retten kom det frem, hvordan manden havde snydt sine uvidende ofre.

Den 34-årige havde sat en række varer til salg på Den Blå Avis. Det drejede sig blandt andet om koncertbilletter, iPhones og rejsegavekort.

Når en interesseret køber meldte sig på banen, fik manden køberen til at overføre penge for varen til enten ham selv, eller nogen han kendte, hvorefter køberen aldrig så skyggen af sin vare.

I retten blev den 34-årige dømt for at have gentaget den metode 101 gange. En metode, han tjente intet mindre end 370.000 kroner på.

Manden har dog ikke kun holdt sig til snyd via en hjemmeside. Han har også snydt via Boligportalen - en internetside, hvor private kan udleje boliger til personer, der mangler tag over hovedet.

Den 34-årige blev i retten i Randers torsdag også dømt for at have udgivet sig for at være udlejer, for efterfølgende at indgå lejekontrakt med to forskellige kvinder.

Kvinderne overførte begge både depositum og husleje til manden, uvidende om, at der ikke var nogen bolig.

Manden blev desuden dømt for at indlogere sig på hoteller under falske navne. Her bestilte han både mad og drikke, selvom han ikke havde penge til at betale for goderne.

Det er politiets landsdækkende center for IT-relateret og økonomisk kriminalitet, der har modtaget størstedelen af anmeldelserne, der er kommet ind fra hele landet.

Her lykkedes det at kæde de mange sager sammen og finde frem til, hvem der stod bag. Sagerne overgik herefter til Østjyllands Politi, fordi manden på det tidspunkt havde adresse i Aarhus.

Østjyllands Politi oplyser, at sagen er kørt som en tilståelsessag, og at manden erkendte samtlige forhold. Dog forklarede manden svindlen med, at han er ludoman og derfor havde brug for pengene til at dække sit forbrug.

Den 34-årige mand kan se frem til at tilbringe næste to et halvt år i fængsel.