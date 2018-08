En del af terminalen i Frankfurts internationale lufthavn er tirsdag blevet evakueret, oplyser tysk poltii.

Politiet oplyser på Twitter, at al boarding i lufthavnens terminal 1 har været indstillet siden 11.30 tirsdag formiddag, og at dele af det særligt sikrede område på den anden side af sikkerhedskontrollen er blevet evakueret.

Ifølge den velansete avis Frankfurter Allgemeine Zeitung er der tale om en mand, der havde et barn med sig. Da personalet i sikkerhedskontrollen ville undersøge ham yderligere tog manden barnet med sig i et ubevogtet øjeblik og forsvandt ind i terminalbygningen.

Ifølge en talsmand for lufthavnen leder man stadig efter manden og barnet.

Så sent som 28. juli udspillede en lignende situation i lufthavnen i München. Her var det en kvinde, der havde held med at slippe gennem sikkerhedskontrollen uden at personalet så hende.

Flughafen Frankfurt am Main er med sine 60,7 millioner årlige passagerer den fjerdestørste i Europa, kun overgået af Heathrow, Pars-Charles de Gaulle og Schiphol.