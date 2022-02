En simpel ordre om at skulle forlade en bar fik glasset til at flyde fuldstændig over for en 48-årig mand lørdag nat.

Det hele startede klokken 01.17 på Herr Bartels på Åboulevarden i Aarhus. Her var beskeden fra personalet meget simpel: Du skal gå ud herfra – du er for fuld.

I langt de fleste tilfælde plejer folk at parere ordre, men den statistik havde den 48-årige ikke tænkt sig at være en del af.

På vej ud tog han fat i en dørmands jakke, så den gik i stykker. Fluks herefter blev politiet tilkaldt, der med magt måtte få manden til at slippe jakken. Betjentene kvitterede med en sigtelse for overtrædelse af restaurationsloven til den 48-årige mand.

Men det fik ikke manden til at stoppe op og trække vejret – tværtimod.

Han valgte i stedet at stille sig foran patruljen og tisse op ad en husmur.

Betjentene kvitterede endnu engang med en sigtelse – i dette tilfælde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Patruljen forsøgte derefter at få manden til at gå fra stedet, hvilket han nægtede.

Efter gentagne forsøg – uden at dette lykkedes – måtte patruljen derfor tage fat i ham igen, men dette afstedkom, at han blev endnu mere aggressiv, og tog nu fat én af betjentenes jakker.

Tålmodigheden med manden var nu opbrugt, og han blev derfor forsøgt anholdt med henblik på at komme med på stationen til afrusning.

Dette var han dog ikke tilfreds med og modsatte sig voldsomt anholdelsen. Han blev derfor eksponeret med peberspray, hvorefter anholdelsen kunne gennemføres.

Den 48-årige blev hensat i detentionen og vil lørdag formiddag blive afhørt til samtlige sigtelser, hvorefter han løslades.