En 34-årig kvinde fik sig en slem forskrækkelse, da hun mandag solbadede ved Tangkrogen i Aarhus.

Her opdagede hun nemlig en mand, der sad i nærheden og stirrede på hende.

Det skriver Østjyllands Politi i mandagens døgnrapport.

Mandens blikke fik kvinden til at rejse sig og gå et andet sted hen i området for at kunne solbade i fred.

Det blev manden dog mildt sagt ikke synderligt begejstret for.

Pludselig dukkede han nemlig op igen, og denne gang gik han helt hen til kvinden og sagde: 'Dit svin.'

Den 34-årige kvinde svarede manden, at han skulle lade være med at kigge på hende og gå væk.

Det fik dog manden til at gå endnu tættere på kvinden, hvorefter han slog hende flere gange i ansigtet.

Kvinden forsøgte forgæves at forsvare sig mod sin angriber, men heldigvis kom et vidne løbende til undsætning.

Sammen fik de skræmt manden væk, som forlod stedet.

Politiet blev tilkaldt, og umiddelbart efter fik de fat i gerningsmanden: En 47-årig mand, som nu er anholdt og sigtet for vold.