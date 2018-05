En større redningsaktion blev lørdag formiddag sat i gang ved den nordlige mole i Køge Havn, efter en mand fortalte, han havde hørt et råb om hjælp. Der er dog ikke fundet nogen personer i vandet.

Det fortæller vagtchefen fra Midt- og Vestsjællands Politi til BT.

Det var klokken 08:56, at politiet fik en melding om en mulig drukneulykke i Køge Havn.

»Det var en mand, der havde hørt én råbe om hjælp, men han kunne ikke rigtigt finde ud af, hvor det kom fra. Derfor antog vi, at der kunne være tale om en drukneulykke, for det var trods alt ude for enden af havnen,« fortæller vagtchefen.

Derfor blev flere politipatruljer, en indsatsleder og redningsberedskab sendt til stedet, ligesom den store redningshelikopter fra Roskilde blev sendt i luften.

»Vi kan ikke se noget fra land, så helikopteren afsøger havet omkring molen, hvor vi også har en gummibåd ude at lede.«

Omkring klokken 10:30 valgte politiet dog at lukke eftersøgningen ned igen, da man ikke fandt nogen personer i vandet eller i nød.

»Vi kan ikke gøre mere. Vi har ikke fået nogen indikationer eller tegn på, at der er én, der er druknet eller i fare i området. Så indtil videre har vi lukket sagen ned og sagt, at vi har gjort det, vi kunne. Det kan være, manden har hørt noget, som han troede var et kald om hjælp, eller det kan være, at det kommer et andet sted fra,« siger vagtchefen og slutter:

»Vi har også talt med nogle fiskere derude, og der er ikke nogen, der har set eller hørt noget udover manden, der har ringet. Og det er godt, han har ringet, men vi har ikke kunnet finde noget, og derfor har vi lukket ned derud.«