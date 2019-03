En mand er blevet overfaldet med økse i Kollektivhuset på Hans Knudsens Plads på Ydre Østerbro i København.

En mand blev onsdag formiddag overfaldet med en mindre økse.

Det bekræfter den centrale efterforskningsleder over for Ritzau.

Politiet blev efterfølgende tilkaldt og har afspærret stedet, ligesom man har anholdt en formodet gerningsmand.

Københavns Politi bekræfter over for B.T., at der har været en voldsepisode på stedet, og at en mand er blevet kvæstet ved overfaldet.

Politiet betragter sagen som alvorlig, og offeret er uden for livsfare, oplyser politiet.

Offeret skal være blevet indlagt på Rigshospitalets traumecenter.

