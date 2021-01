Onsdag morgen blev en mand ramt af skud i området omkring Kornmarken i Bagsværd.

»Jeg er rystet, og det hele er meget ubehageligt. Nu skal man være bange for at bo sådan et sted,« fortæller en beboer i området.

Beboeren, der ringede efter politiet, fortæller, at der var to gerningsmænd, som har skudt ud mod en fælles græsplæne, hvor en mand er blevet ramt af skuddene.

Øjenvidnet hørte selv to til tre skud, mens andre i området har hørt op til seks skud.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

»Jeg så episoden. Det er meget surrealistisk, og jeg forstår det slet ikke, for vi er sådan et sølvbryllupskvarter.«

Umiddelbart efter – omkring klokken 06.30 – ringer beboeren til politiet og politiet møder talstærkt op på stedet.

B.T.s mand på stedet fortæller, at politiet har spærret et stort område af, og skudepisoden er netop sket ved nogle rækkehuse i området.

Kort efter klokken 08.00 er flere teknikerbiler ankommet til stedet som et led i efterforskningen.

Vagtchefen oplyser over for B.T., at politiet ikke har yderligere i øjeblikket.

I skrivende stund er offerets tilstand ukendt.