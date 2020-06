En 40-årig mand er anholdt i forbindelse med en episode, der udspillede sig ved en Stram Kurs-demonstration fredag, hvor en 52-årig mand blev skudt i benet af politiet.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse, hvori det tilføjes, at der rejst sigtelse for forsøg på manddrab og medvirken til forsøg på manddrab.

»Vores efterforskning ledte os sidst på aftenen på sporet af den 40-årige, som vi mistænker for at have spillet en rolle i forbindelse med episoden fredag. Af hensyn til den igangværende efterforskning ønsker vi lige nu ikke at oplyse yderligere, men der er tale om en alvorlig sag,« siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i en pressemeddelelse.

»Vi er fortsat på et tidligt tidspunkt i vores efterforskning, hvilket betyder, at vi endnu ikke har det fulde billede af sagen.«

Begge mænd vil blive fremstillet i grundlovsforhør senere lørdag.

Hændelsen fandt sted i Digterparken i Aarhus fredag, hvor en mand iklædt et hvidt jakkesæt pludselig trak en kniv.

Det fik politiet til at omringe manden, hvor han i første omgang blev råbt an, inden der blev affyret et varselsskud. Det fik ikke manden til at lægge kniven fra sig og få øjeblikke senere, blev han skudt i benet.

Manden blev efterfølgende indlagt på hospitalet, men det vurderes altså, at han er i stand til at møde op i retten lørdag.

Som altid, når personer kommer alvorligt til skade i mødet med politiet, er episoden meldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP.

Det skriver DUP på sin hjemmeside. Her fremgår det, at manden er ramt af et enkelt skud i benet.

DUP skal nu undersøge, om alle regler er overholdt i forbindelse med episoden, og når undersøgelserne er færdige sendes en redegørelse til Statsadvokaten - i dette tilfælde til Statsadvokaten i Viborg.

Opdateres...