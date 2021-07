Politi er rykket ud til en adresse i Dannemare på det sydlige Lolland, hvor det har afgivet skud.

En mand, der er født i 1996, er blevet ramt i maven.

Han får behandling, men hans tilstand er ukendt, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Meldingen om, at politiet har afgivet skud, kom ind til politikredsen klokken 13.20. Kredsen oplyser, at politiet er massivt til stede på adressen på Jørgen C. Pedersensvej, hvor episoden har fundet sted.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kan i skrivende stund ikke oplyse, hvorfor de afgav skud.

B.T.s medarbejder på stedet oplyser dog om, at politiet har afspærret et større område, hvor der ligger en bue. Om den har noget med sagen af gøre, kan politiet ikke kommentere på.

De kan heller ikke kommentere, om de har sendt en drone op, som B.T.s medarbejder på stedet også har observeret.

På Twitter oplyser politiet, at de har kørt en tryghedsskabende politibus ud til stedet klokken 16, så borgere kan henvende sig, hvis de har spørgsmål eller oplysninger til sagen.

Her kan man se buen.

Når politiet enten skyder mod en person eller bruger våben som en direkte trussel mod en eller flere personer, så skal det efterfølgende indberettes til Rigspolitiet.

Rigspolitiets seneste årsrapport om magtanvendelse viser, at der i 2019 var fem sager, hvor politiet skød mod personer. I den forbindelse kom fem personer til skade, men ingen afgik ved døden.

Mellem 2014 og 2019 er der indberettet mellem to og fem sager om året, hvor politiet har skudt mod personer. I 2014, 2015 og 2016 havde samlet set fem sager en dødelig udgang.

Det har i skrivende stund ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra politiet omhandlende skyderiet.

Ved 16-tiden oplyser politiet dog på Twitter, at man som en »tryghedsskabende foranstaltning«, er til stede i Dannemare med en politibus.

»Borgere i området er velkomne til at rette henvendelse der – også hvis de har oplysninger til sagen.«

