Ifølge Ekstra Bladet er en mand under behandling, efter at politiet har ramt ham med skud.

En mand er søndag blevet ramt af skud fra politiet i Hvidovre.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

– Jeg kan bekræfte, at politiet har afgivet et skud, og at en mand er ramt. Han er under behandling, siger vagtchef Peter Grønbæk til avisen.

Ifølge Ekstra Bladet er der muligvis tale om en psykisk syg mand, der har truet politiet med en hobbykniv.

Det er dog ikke bekræftet af politiet, der omkring klokken 13 ikke har yderligere kommentarer.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed skal nu undersøge, om det var korrekt af politiet at afgive skud.

Det er normal praksis, når politiet bruger sine tjenestevåben.

Opdateres...