Der var angiveligt tale om en konflikt mellem to barndomsvenner, da der 25. juli sidste år blev affyret otte skud på Rovsingsgade i København.

Det forklarede den ene af to personer, der er tiltalt for våbenbesiddelse og for at have forsøgt at dræbe et medlem af banden Loyal To Familia, da første retsmøde i sagen blev holdt ved Københavns Byret torsdag,

Ifølge den tiltalte, der efter anklagemyndighedens opfattelse var medlem af bandegrupperingen Brothas, opstod skudepisoden tilfældigt, da han så den forurettede kom gående på Rovsingsgade den pågældende aften.

Forinden havde den forurettede angiveligt lagt an på den tiltaltes kusine, og den tiltalte ønskede derfor at »tale« med ham, fordi de kendte hinanden fra barndommen.

»Jeg kalder på ham, og da han vender sig om, ligner han en, der har set et spøgelse. Jeg har aldrig set ham reagere sådan før. Han så bange ud, og det ligner, at skal til at trække en pistol,« forklarede han.

Det fik den tiltalte til selv at trække en pistol og affyre otte skud - et skud rammer den forurettede i benet. Efterfølgende satte han sig ind i en sort Mercedes, hvor den anden tiltalte sad bag rattet, og kørte fra stedet.

Han forklarerede videre, at han ikke havde til hensigt at dræbe den forurettede, men at der udelukkende var tale om nødværge.

Dermed bestrider han anklagemyndighedens påstand om, at der var tale om forsøg på manddrab, og at episoden skulle have rod i bandekonflikten.

Chaufføren af den sorte Mercedes er også tiltalt i sagen - ligeledes for forsøg på manddrab. Han nægter sig skyldig og afviser, at han på nogen måde havde kendskab til, hvad der skulle ske den aften i juli.

Begge er de tiltalt efter straffelovens paragraf 81a. - den såkaldte bandeparagraf - men de afviser at have nogen former for relation til bandegrupperingen Brothas.

Der er afsat seks retsdage, og sagen ventes afsluttet i juli.