Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

2. januar begynder en retssag ved Retten i Esbjerg, hvor en nu 23-årig mand er tiltalt for flere torturlignende overgreb mod sin ekskæreste på 19 år.

Det skriver jv.dk.

I sommer skal han både have udsat sin ekskæreste for utallige slag, en kniv mod halsen, trusler, bid i ansigtet og jagtet hende med en kniv.

Manden blev arresteret efter en ret så dramatisk politiaktion i sommer, hvor den unge kvinde var lykkedes med at slippe væk fra manden efter mindst tre timers torturlignende behandling.

Blandt andet andet skal manden have sagt, at han 'var nødt til at slå hende ihjel', mens han pressede en kniv mod hendes hals, skriver jv.dk.

Hun var løbet ned gennem sin gade for at søge efter hjælp, og manden havde jagtet hende med en brødkniv, før politiet fangede ham.

Manden nægtede sig skyldig under grundlovsforhøret tilbage i august, samtidig nægtede han at udtale sig.

Dørene til retssalen blev dengang lukket efter oplæsningen af anklageskriftet.