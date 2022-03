Natten til tirsdag udviklede sig yderst uheldigt for en 24-årig ung mand.

Det hele startede 03.35.

Her fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra en 30-årig mand, der bor på Gammel Munkegade i Aarhus.

Han var vågnet, da han havde hørt larm fra opgangen, hvorefter han var stået op og kunne høre og se, at nogen hev i dørhåndtaget ind til lejligheden og tilsyneladende forsøgte at skubbe døren op.

Da den 30-årige mand efterfølgende åbnede døren, så han en tilsyneladende beruset mand tumle rundt ude i opgangen.

Manden sagde noget om, at han skulle ind i lejligheden, hvilket den 30-årige mand afviste.

Manden forsvandt ud af døren med besked om ikke at vende tilbage – det gjorde han dog alligevel fem minutter senere.

Herefter blev han igen sendt væk, men denne gang fulgte den 30-årige mand efter ham og kunne se, at han gik ind af døren til en genbrugsbutik i stueetagen.

Døren var dog smækket efter ham, så den 30-årige mand kunne ikke komme ind.

Den 30-årige ringede efter politiet, mens han holdt øje med manden inden i butikken.

Kort efter ankom en patrulje til stedet, der kunne konstatere, at manden havde låst sig inde og nægtede at åbne for politiet.

Han blev flere gange beordret til at låse døren op, hvilken han til sidste efterkom.

Den 24-årige mand blev anholdt og sigtet for indbrud i genbrugsforretningen og for at forstyrre den offentlige orden ved at skabe uro i opgangen på Gammel Munkegade.