En 38-årig mand blev tirsdag anholdt og sigtet for adskillige forhold, efter han gik rundt med kniv og skabte frygt i et nabolag.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i onsdagens døgnrapport.

Hændelsen skete tirsdag, da politiet modtog et alarmopkald om manden, der befandt sig i Ejby-området ved Kirke-Hyllinge.

Ifølge anmelderen gik den 38-årige rundt og talte højlydt med sig selv. Derudover medbragte han en lang kniv og 'virkede i det hele taget utryghedsskabende for beboerne i området', lyder det.

Omgående blev flere patruljer sendt afsted.

Og ved ankomst kunne politiet rigtigt konstatere, at han manden havde en kniv på sig. Dog truede han med at begå skade på betjentene, såfremt de kom nærmere. Efterfølgende gik han ind på den adresse, de befandt sig ved.

Det fik politiet til at afspærre området for at sikre, at han ikke gjorde skade på andre. Samtidig forsøgte politiet at få kontakt til manden.

Først mere end tre timer senere, klokken 20.45, trådte manden ud fra adressen, hvor han blev anholdt.

Udover den lange kniv, som politiet fandt inde på adressen, var han også i besiddelse af 23 gram amfetamin.

Den 38-årige er nu sigtet for trusler mod politiet, overtrædelse af knivloven samt overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Han blev løsladt efter endt afhøring natten til onsdag.

Han er dog stadig sigtet i sagerne, som senere vil finde sin strafferetlige afgørelse i forbindelse med et retsmøde.

Udover politiet, deltog også det lokale redningsberedskab og Beredskabsstyrelsen med assistance.