Efter første sigtelse gjorde han det igen

Man skulle tro, at en sigtelse for narkokørsel er en for meget.

Men for en bilist i Hjørring var en sigtelse ikke nok. Hele to gange på under to timer blev den samme mand stoppet af politiet og sigtet for at køre under påvirkning af euroforicende stoffer.

Første gang han blev stoppet var klokken 02.34 natten til tirsdag.

En patrulje havde fået mistanke om, at føreren af bilen var påvirket, og bilen blev standset på ringvejen i Hjørring.

Her blev manden bedt om at foretage en narkotest. Og den gav udslag for cannabis.

Derfor blev han anholdt og fik på sygehuset foretaget en blodprøve. Herefter blev manden løsladt.

Men der skulle ikke gå længe, før den var gal igen.

I krydset mellem Parallelvej og Bispensgade i Hjørring blev den selvsamme mand igen spottet bag rattet.

Endnu en gang blev han bedt om at foretage en narkotest, som ligesom første gang gav udslag for cannabis.

Manden blev anholdt på ny og fik sig endnu en sigtelse for at køre under påvirkning af stoffer.

Hvad mandens fremtid byder på, skal en dommer nu tage stilling til.