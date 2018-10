I en måned har den 52-årige Lars Halvor Hermansen fra Birkerød været forsvundet. Nu har politiet anholdt en person i sagen.

Nordsjællands Politi oplyste tirsdag, at den forsvundne mand muligvis havde været offer for en alvorlig forbrydelse.

Nu er en 49-årig mand blevet anholdt i sagen.

Manden er ifølge Ekstra Bladet sigtet for at have dræbt Lars Halvor Hermansen, og han skal fremstilles i grundlovsforhør torsdag klokken 15 i Retten i Helsingør.

Til B.T. bekræfter pressevagten hos Nordsjællands Politi, at man har anholdt en person i sagen.

»Jeg kan bekræfte, at grundlovsforhøret relaterer sig til sagen om Lars, der har været forsvundet siden september,« oplyser pressevagten, som tilføjer:

»Jeg har ikke yderligere.«

Det var tirsdag, politiet bad offentligheden om hjælp for at finde den 52-årige mand.

I den forbindelse kom det frem, at hans pårørende senest var i kontakt med ham den 18. september omkring klokken 19.

Politiets efterforskning viste efterfølgende, at han på det tidspunkt befandt sig i eller omkring Farum i Nordsjælland.

Siden da har ingen hørt fra ham eller set Lars Halvor Hermansen, og politiet frygtede derfor, at der kunne være sket en alvorlig forbrydelse.

'Efterforskningen har indtil videre ikke kunnet udelukke, at der sket en alvorlig forbrydelse i forbindelse med Lars Halvor Hermansens pludselige forsvinden,' lød det i en pressemeddelelse fra politiet.

