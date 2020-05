En person er onsdag blevet sigtet for at have solgt narkotika til skoleelever i Nyborg.

Konkret drejer det sig om en 56-årig mand, som skulle have solgt euforiserende stoffer.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet ransagede onsdag to adresser i Nyborg efter oplysninger om salg af de euforiserende stoffer.

Her sendte Fyns Politi en civilpatrulje til de to adresser, hvor der blev fundet en mængde narkotika.

Sammenlagt blev der fundet cirka 1,2 kilo hash og knap 100 gram skunk.

Efter fundet af de euforiserende stoffer, erkendte den mistænkte mand forholdet i sagen.

Fyns Politi oplyser, at de på nuværende tidspunkt ikke har flere oplysninger.