Politiet formoder, at en yngre mand natten til tirsdag blev tilbageholdt og udsat for vold af en 28-årig mand.

En mand fra Aabenraa-området er natten til tirsdag blevet anholdt og sigtet for frihedsberøvelse, kvalificeret vold og afpresning.

Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt tidligt tirsdag morgen.

- Klokken 01.14 er der en kvinde, der kommer og banker på døren på politistationen i Aabenraa. Hun er bekymret for sin søn, som hun tror bliver tilbageholdt, fortæller vagtchefen.

Kvinden fortæller også, at hun er blevet bedt om at betale et beløb for at få sønnen frigivet. Hvor meget der er tale om, vil Erik Lindholdt ikke fortælle.

- Vi får nogle oplysninger, som gør, at vi kan køre ud og anholde en mand på en adresse i Rødekro, siger han.

Vagtchefen ønsker ikke at beskrive nærmere, hvilke oplysninger der er tale om.

- Vi har indtrykket af, at sønnen bliver tilbageholdt og udsat for lidt af hvert, siger vagtchefen og tilføjer, at der er tale om en yngre mand fra lokalområdet.

Han er blevet kørt til behandling på skadestuen.

Den mistænkte gerningsmand er en 28-årig mand også fra lokalområdet. Han er sigtet og bliver muligvis fremstillet i grundlovsforhør tirsdag.

- Vi har en formodning om, at de to kender hinanden, men på nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, hvad der ligger bag det her, siger Erik Lindholdt.

/ritzau/