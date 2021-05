En 47-årig mand fra Nordjylland er blevet sigtet for telefonisk at have truet statsminister Mette Frederiksen (S).

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

'Nordjyllands Politi har efter en kort efterforskning anholdt en 47-årig mand, som sigtes for telefonisk at have fremsat trusler med statsministeren. Den 47-årige fremstilles lørdag formiddag i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg,' skriver de.

Det vides ikke, hvornår han skulle have truet Mette Frederiksen, ligesom det heller ikke vides, hvad han skulle have sagt.

B.T. har været i kontakt med Nordjyllands Politi, men meldingen er, at man ikke kan sige yderligere.

Den 47-årig vil blive fremstillet i grundlovsforhør lørdag formiddag ved Retten i Aalborg.

Opdateres …