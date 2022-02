Torsdag aften var der politiopbud og blå blink ved Bilka i Odense.

Her var flere politipatruljer til stede på butikkens parkeringsplads, hvilket også blev bemærket af flere borgere.

En af patruljerne var en hundepatrulje.

Årsagen til politiets tilstedeværelse ved Bilka var en anmeldelse, som Fyns Politi fik telefonisk torsdag aften klokken 22.03. Ifølge anmeldelsen skulle flere personer være forsamlet på pladsen, ligesom der muligvis var tale om et slagsmål blandt de tilstedeværende.

Da politiet ankom til stedet, blev forsamlingen hurtigt opløst, og det viste sig, at der ikke var tale om et slagsmål. Det bekræfter Fyns Politi, hvis arbejde ved Bilkas parkeringsplads dog viste sig ikke at være helt spildt.

Under fremmødet på pladsen foretog politiet nemlig visitationer af de forsamlede personer, og her viste det sig, at en ung mand i starten af 20erne var i besiddelse af et baseballbat.

Derfor blev han anholdt og sigtet for at overtræde våbenloven på parkeringspladsen ved Bilka i Odense.

Yderligere anholdelser eller sigtelser blev ikke foretaget.

Anholdelsen varede dog ikke længe, for den sigtede blev løsladt på stedet igen efter kort tid, men er altså fortsat sigtet for at have brudt loven.