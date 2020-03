En påvirket mand traf natten til onsdag en rigtig dårlig beslutning.

Han begik hærværk på en politistation.

Det skriver Østjyllands Politi.

Det var klokken 00:50 natten til onsdag, at en 31-årig mand blev anholdt ude foran politistationen i Ridderstræde i Aarhus C.

En medarbejder der var på arbejde på politistationen hørte pludseligt noget, der slog imod en rude. Ham og en kollega gik ud for at se, hvor lyden kom fra.

Det viste sig, at lyden kom ude foran døren, hvor den 31-årige mand stod og slog på dør og vindue med en kæde.

De to betjente anholdte straks manden, og da de visiterede ham, viste det sig, at manden også havde en kniv på sig samt en klump hash, som han også blev sigtet for at besidde.

Derudover blev han siget for hærværk mod politistationen, da kæden havde lavet mærker i døren og vinduet.