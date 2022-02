En 54-årig mand fremstilles fredag 11.30 i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Han sigtes for grov vold ved at have overfaldet et 76-årigt familiemedlem med en hammer på en adresse i Trige.

Kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, bekræfter over for B.T., at de to mænd er i familie med hinanden.

Hvilken relation de to mænd præcis har, ønsker politiet ikke at uddybe.

De to mænd befandt sig ifølge politiet begge på adressen i Trige, inden overfaldet fandt sted klokken 17.45 torsdag aften.

Politiet anholdt den 54-årige på adressen kort efter anmeldelsen.



Den 76-årige mand pådrog sig nogle alvorlige skader, men er ikke umiddelbart i livsfare.

»Manden pådrog sig alvorlige hovedskader og blev kørt med ambulance til sygehuset, hvor han blev indlagt,« siger Jakob Christiansen.

Politiet ønsker ikke at oplyse nærmere om sagen for nu.