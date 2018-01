En mand er sigtet for at have forsøgt at voldtage en pige på 14 år flere gange.

Randers. En 37-årig mand bliver torsdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers. Han er sigtet for flere forsøg på voldtægt af en mindreårig pige.

Det oplyser senioranklager Birgitte Ernst.

Pigen er 14 år. Anklageren vil ikke fortælle, hvorvidt pigen og den 37-årige mand har en relation og hvilken.

Anklageren forventer også at anmode om, at grundlovsforhøret bliver holdt for lukkede døre.

Manden bliver fremstillet klokken 13.30. Han har endnu ikke forholdt sig til sigtelsen, oplyser anklageren.

/ritzau/