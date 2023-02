Lyt til artiklen

Politiet har modtaget seks anmeldelser om blufærdighedskrænkelser i stationsbyen Tjæreborg ved Esbjerg.

Nu er en mand sigtet i sagen.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den sigtede skulle i alle seks tilfælde være gået ind i folks haver og i flere tilfælde også have beluret dem ved at kigge ind ad vinduerne.

»Vi ser meget alvorligt på sager som denne, og det er helt forståeligt, at det har gjort borgerne i Tjæreborg utrygge,« siger politikommissær Morten Alslev fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Vores efterforskning viser, at der ikke er noget, der indikerer, at der har været mere end en person involveret, så jeg har en klar forventning om, at der er sat en stopper for det,« fortsætter Morten Alslev.

Manden erkender at have været på stedet i de fleste tilfælde, men ikke med hensigt om at begå blufærdighedskrænkelse.