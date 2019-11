En af de sigtede efter fangeflugt vil gerne forklare sig i grundlovsforhør. Begge sigtede nægter sig skyldige.

To mænd på 20 og 25 år nægter sig skyldige i at have hjulpet med at befri fangen Hemin Dilshad Saleh fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse tirsdag.

Det fremgår ved grundlovsforhøret i Retten i Næstved torsdag.

Forsvarer Andro Vrlic, der kun er forsvarer for den 20-årige, meddeler, at den sigtede gerne vil udtale sig i retten. Den 25-årige vil ikke udtale sig, forklarer forsvarer Susan Jørgensen.

De nægter sig begge skyldige. Herefter blev dørene lukket ved grundlovsforhøret, og det er derfor uvist, hvad den sigtede forklarer.

De to mænd er blandt andet sigtet for at have medvirket til fangeflugten. Sigtelserne går også på, at de har truet personalet med to pistoler og på den måde tvunget sig ud af det psykiatriske hospitals sikrede udgang.

Pistolerne havde ifølge anklagerne magasin og patroner i.

I forbindelse med aktionen blev der affyret skud mod gulvet, ligesom de ansatte på hospitalet blev truet.

Tidligere torsdag blev en anden mand varetægtsfængslet i fire uger in absentia. Han er sigtet for samme forhold, som de to andre. Det er højst sandsynligt den mand, som politiet torsdag anholdt i Hamburg i Tyskland.

Der er navneforbud mod de tre sigtede i sagen.

/ritzau/